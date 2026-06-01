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Amical : la Norvège domine la Suède

Par Kevin Massampu
1 min.
Antonio Nusa @Maxppp
Norvège 3-1 Suède

Deuxième adversaire de la France lors de la Coupe du Monde, la Norvège a surclassé la Suède (3-1), ce lundi soir à l’Ullevaal Stadion (Oslo). Sans Erling Haaland, laissé au repos, ni Martin Ødegaard, qui rejoindra ses coéquipiers dans les prochaines heures après avoir perdu la finale de Ligue des Champions, les Norvégiens de Ståle Solbakken ont pu compter sur un très bon Jørgen Strand Larsen, auteur d’un doublé (9e, 37e).

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Antonio Nusa (18e) a également contribué au succès des Drillos (18e), tandis qu’Alexander Isak a réduit l’écart d’une magnifique frappe (76e), à un quart de la fin du temps réglementaire. Prochain match amical pour la Norvège : face au Maroc, ce dimanche à Harrison (NY, États-Unis).

Pub. le - MAJ le
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