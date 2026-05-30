LdC : le grand rappel du PSG à ses supporters

En décrochant une deuxième Ligue des Champions consécutive ce samedi face à Arsenal, le Paris Saint-Germain signe un exploit monumental et inscrit définitivement son nom au sommet du football européen. Ce sacre historique, partagé avec l’ensemble de ses supporters à Budapest, vient couronner une saison exceptionnelle et assoit un peu plus la légende d’un club désormais installé sur le toit de l’Europe. Face à l’immensité de l’événement pour le club, la direction du PSG a appelé ses supporters à savourer ce moment avec fierté, mais aussi avec une grande responsabilité :

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive et continue d’écrire sa légende, avec l’ensemble de ses supporters.



Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026

«Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive et continue d’écrire sa légende, avec l’ensemble de ses supporters. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration soit à l’image de cette saison exceptionnelle : populaire, unie et exemplaire.»