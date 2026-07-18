Suivez la rencontre OL - Slavia Prague en direct commenté

Mi-temps (0-0)

Pas de but à la pause de cette rencontre amicale très hachée. Après un début de match assez compliqué où il a souffert sur le pressing adverse, l’OL a réagi en se procurant plusieurs opportunités dangereuses sans marquer, Tolisso manquant notamment un penalty. Il reste une heure aux deux équipes pour tenter de se départager.

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⏸️ C'est la mi-temps !



Les deux équipes se quittent sur un score de 0-0 après cette première période de 60 minutes.



Les Lyonnais se sont toutefois procuré les meilleures occasions#OLSKSP | 0-0 pic.twitter.com/4NhlBaCb7v — Olympique Lyonnais (@OL) July 18, 2026

60e | Pitak trouve le poteau !

Parfaitement servi sur la droite de la surface, Pitak frappe en tombant. Le ballon heurte le montant gauche.

59e | Duranville frappe sans contrôle sur la gauche de la surface, trouvé par Maitland-Niles. Son tir s’envole au-dessus de la lucarne.

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59e | Le Slavia Prague multiplie les fautes au milieu de terrain, empêchant l’OL de progresser.

57e | Mata récupère un coup franc à la limite de sa surface. La défense lyonnaise manque néanmoins de sérénité depuis le début du match.

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55e | Himbert fauche grossièrement Kolisek, qui partait en contre sur la droite. Il écope d’un carton jaune.

54e | Nouvelle grosse occasion pour Tolisso

Trouvé sur la gauche de la surface, Tolisso prend sa chance dans un angle fermé. Markovic repousse le ballon en corner.

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53e | L’OL retrouve la possession du ballon depuis quelques instants, face à un adversaire qui continue de commettre des fautes.

51e | Le Slavia opère un premier double changement. Pour rappel, les Tchèques démarrent leur championnat dès le week-end prochain.

50e | Himbert est encore fauché dos au jeu, au milieu de terrain.

48e | Tolisso manque son penalty !

Le capitaine de l’OL choisit de croiser sa tentative du droit, au sol. Markovic plonge du bon côté pour repousser sa tentative.

48e | Penalty pour l’OL !

Boudache fait la différence sur le côté droit avant d’être retenu dans la surface. Il obtient un penalty logique.

46e | Les chocs et fautes sont encore très présents d’un côté comme de l’autre, limitant les opportunités de ### but.

44e | Diakité est averti pour un geste d’antijeu après une faute sur Tolisso.

43e | Duranville tente sa chance d’une volée en contrôlant le ballon loin du but, à la suite d’un corner. Le ballon s’envole au-desus.

42e | Himbert progresse en contre sur la droite. En manque de soutien, il prend sa chance dans un angle fermé et se fait contrer.

42e | Le Slavia continue de pousser fort avec encore un corner, côté droit. Greif repousse des poings.

40e | Nouveau corner pour les Tchèques, sur la droite. Sadilek ne trouve qu’une tête défensive au second poteau.

38e | Sadilek prend sa chance depuis l’extérieur de la surface. Son tir s’envole au-dessus du cadre.

37e | Corner pour le Slavia, joué court sur la gauche. Tolisso écarte ensuite de la tête, mais l’OL récupère un coup franc sur un hors-jeu.

35e | N’Guessan est au sol après un duel avec Himbert. Cette rencontre se dispute toujours sur une grosse intensité.

34e | Greif sauve l’OL

Après une action confuse dans la surface, Greif sort une parade réflexe sur sa droite, après une tentative soudaine au sol.

32e | L’OL éprouve des difficultés à s’approcher du but tchèque depuis le début du match et souffre face au pressing adverse.

30e | L’arbitre désigne une pause fraîcheur, à la moitié de cette première période de 60 minutes.

28e | Les coups de sifflet se multiplient, alors que le pressing tchèque est toujours très engagé.

27e | Sturm prend directement sa chance sur un coup franc lointain. Il est repoussé par le mur.

26e | Kluivert est sanctionné à son tour d’un carton jaune pour une faute d’antijeu à la suite d’une sortie de but adverse.

25e | Himbert tente une frappe difficile après le rebond, le corps en arrière. Le ballon s’envole au-dessus du cadre.

24e | N’Guessan écope d’un carton jaune pour une nouvelle faute sur Humbert, touché à la cheville droite. Il va pouvoir reprendre sa place.

23e | La défense lyonnaise connaît toutes les difficultés à se relancer et perd le ballon devant sa surface, avant de l’éloigner en touche.

22e | Duranville fait la différence sur le côté gauche avant de centrer. Il est contré et le ballon arrive tranquillement jusqu’à Markovic.

20e | Himbert est au sol et se fait soigner le pied droit, après une faute au milieu de terrain.

19e | Nouveau coup de sifflet dans la surface lyonnaise. Greif avait été encore mis en danger sur une tête tchèque.

18e | Premier corner pour l’OL, côté droit. Boudache trouve la tête de Tessmann, qui marque au second poteau. Le but est annulé pour une faute de Himbert dans la surface.

16e | Lyon récupère le ballon sur une position de hors-jeu à la suite d’un corner adverse. Le danger rôdait dans la surface.

15e | Markovic prend des risques ballon au pied mais il parvient à éliminer Duranville loin de son but avant de relancer.

14e | L’OL retrouve le ballon depuis quelques minutes, mais est toujours gêné par le pressing adverse.

12e | Première opportunité du match pour Lyon. Décalé sur la gauche, Duranville ouvre trop son pied droit et manque largement le cadre.

11e | Abner n’assure pas sa transmission sans contrôle pour Duranville côté gauche. Les Tchèques récupèrent une touche.

9e | Chytil tente sa chance devant la surface. Greif repousse sur sa gauche sans prendre de risque.

8e | Lyon subit toujours un pressing agressif de son adversaire, même si Mata récupère un coup franc dans son camp.

7e | Le corner tchèque ne donne rien, mais le ballon est immédiatement rendu par la défense lyonnaise.

6e | Mubarak prend sa chance loin du but. Son tir est dévié et le ballon termine en corner.

4e | L’OL est mis sous pression dans ce début de match et ne parvient pas à franchir la ligne médiane. Le Slavia évolue très haut.

3e | La première tentative du match est pour le Slavia, depuis le côté gauche. Greif bloque le ballon au sol sans difficulté.

2e | Sturm est trouvé dans la surface lyonnaise depuis la gauche, mais il commet une faute de main et rend le ballon.

C’est parti entre Lyon et le Slavia Prague !

Le coup d’envoi est donné par l’OL, qui évolue en blanc.

18H58 | Coup d’envoi imminent

Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse champêtre de Herzogenaurach.

18h50 | Un coup d’oeil sur l’adversaire du jour

Champion de Tchéquie, le Slavia Prague disputera une nouvelle fois la Ligue des Champions la saison prochaine. Il reprendra son championnat la semaine prochaine et a ainsi déjà disputé cinq matches amicaux pour un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites.

18h45 | Tolisso déja au taquet

À bientôt 32 ans, le capitaine entame sa neuvième saison à l’OL. Absent de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde, il semble déjà en forme pour la saison prochaine, puisqu’il a inscrit un doublé lors du dernier match contre le Servette.

18h40 | Le programme de l’OL

Vainqueurs de leurs premiers matches de préparation contre Mâcon (5-2), Saint-Gall (6-3) et le Servette (2-1), les Gones affronteront plus tard Wolfsburg et le Betis Séville. Ils entreront ensuite en lice en Ligue des Champions, avec un 3e tour préliminaire aller qui se jouera le 4 ou 5 août.

18H35 | La composition du Slavia

👥 Generálku s Lyonem zahájí tato slávistická 𝐗𝐈 #lyosks



🛖 Štěpán Chaloupek v obraně

💨 Michal Sadílek ve středu zálohy

🥍 Mojmír Chytil na hrotu



Zápas hraný na 2x60 minut můžete sledovat od 19:00 na Oneplay Sport. 📺 pic.twitter.com/TyqfsqnpwX — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 18, 2026

18h30 | Le onze de l’OL

Greif, Abner et Tessmann font leur apparition dans la composition de départ de l’OL par rapport au dernier match. Pour le reste, Fonseca conserve les mêmes joueurs avec notamment Himbert en pointe, ainsi que Boudache et Duranville sur les ailes offensives.

Notre XI de départ pour ce 4ᵉ match de préparation ! 🔴🔵



Match à suivre en direct sur @OLPLAY_Officiel et gratuitement sur notre Zone Membre YouTube ⤵️https://t.co/szeffqHUxE#OLSKSP pic.twitter.com/9UflAnHY5K — Olympique Lyonnais (@OL) July 18, 2026

18h20 | Bonjour à tous !

Bienvenue dans notre live commenté pour suivre en direct le quatrième match de préparation de l’OL avant la saison 2026/27. Les Lyonnais affrontent le Slavia Prague en Allemagne sur deux périodes de 60 minutes. Le coup d’envoi sera donné à 19h.