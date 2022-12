CdM 2022, France : Ousmane Dembele et son amitié avec Dayot Upamecano

La suite après cette publicité

Avant de jouer le match de sa vie, une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine de son ancien coéquipier Léo Messi, Ousmane Dembele (25 ans) a accordé une interview au micro de Téléfoot. L'ailier du FC Barcelone s'est notamment livré sur sa relation avec Dayot Upamecano (24 ans), sans trop en dire.

« On se rappelle des moments à Evreux. On ne va rien dire, mais il sait ! Depuis tous ces moments-là, on a parcouru du chemin. Maintenant, on va jouer une finale de Coupe du monde », a déclaré Dembouz sur le défenseur central du Bayern Munich.