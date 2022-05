OM : Valentin Rongier parle de son avenir

La suite après cette publicité

Arrivé il y a bientôt trois ans en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier est désormais une valeur sûre à l'OM. Tantôt titulaire au milieu de terrain, tantôt placé à un poste hybride de latéral droit par Jorge Sampaoli, le joueur de 27 ans se sent épanoui sur la Canebière et ne se voit pas partir de sitôt.

«Je me sens bien à l'OM, assure-t-il en conférence de presse, à deux jours d'un déplacement compliqué à Rennes. Je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais aujourd'hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs.» Rongier est sous contrat à l'OM jusqu'en 2024.

