Bouna Sarr est de retour au FC Metz

Par Josué Cassé
Bouna Sarr à l'entrainement avec le Bayern Munich @Maxppp

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Metz a officialisé le retour de Bouna Sarr chez les Grenats. Le Sénégalais de 34 ans va ainsi venir apporter son expérience à un club qui se bat pour sa survie dans l’élite du football français.

FC Metz ☨
2015 - 2026 ✍️👀
Voir sur X

Sans club depuis son départ du Bayern Munich, le latéral droit passé par l’Olympique de Marseille a, de son côté, une belle opportunité de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien.

Ligue 1
Metz
Bouna Sarr

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Bouna Sarr Bouna Sarr
