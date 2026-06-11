Angers prolonge le contrat d’Haris Belkebla
Haris Belkebla reste à Angers. En fin de contrat dans trois semaines, le milieu de terrain de 32 ans a prolongé de deux saisons supplémentaires (2028), en plus d’une année en option. Son expérience va faire du bien à une équipe qui retrouvera un nouvel entraîneur à la rentrée.
Angers SCO est heureux d'annoncer la prolongation d’Haris Belkebla 🖤🤍— Angers SCO (@AngersSCO) June 11, 2026
Le milieu de 32 ans est désormais lié au Club jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.
Félicitations Haris 👏
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Alexandre Dujeux parti du côté de Lorient, c’est Stéphane Gilli qui récupère le banc de touche angevin. L’international algérien (11 sélections) représente une valeur sûre. Il était arrivé libre au SCO il y a deux ans depuis le club saoudien d’Ohod Club.
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