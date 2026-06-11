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Angers prolonge le contrat d’Haris Belkebla

Par Maxime Barbaud
1 min.
Haris Belkebla avec Angers @Maxppp

Haris Belkebla reste à Angers. En fin de contrat dans trois semaines, le milieu de terrain de 32 ans a prolongé de deux saisons supplémentaires (2028), en plus d’une année en option. Son expérience va faire du bien à une équipe qui retrouvera un nouvel entraîneur à la rentrée.

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Alexandre Dujeux parti du côté de Lorient, c’est Stéphane Gilli qui récupère le banc de touche angevin. L’international algérien (11 sélections) représente une valeur sûre. Il était arrivé libre au SCO il y a deux ans depuis le club saoudien d’Ohod Club.

Pub. le - MAJ le
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