Angers prolonge le contrat d’Haris Belkebla

Haris Belkebla reste à Angers. En fin de contrat dans trois semaines, le milieu de terrain de 32 ans a prolongé de deux saisons supplémentaires (2028), en plus d’une année en option. Son expérience va faire du bien à une équipe qui retrouvera un nouvel entraîneur à la rentrée.

La suite après cette publicité

Angers SCO est heureux d'annoncer la prolongation d’Haris Belkebla 🖤🤍



Le milieu de 32 ans est désormais lié au Club jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.



Félicitations Haris 👏



✍️ https://t.co/3NKLeR5UJX pic.twitter.com/x4Od4u4gbl — Angers SCO (@AngersSCO) June 11, 2026

Alexandre Dujeux parti du côté de Lorient, c’est Stéphane Gilli qui récupère le banc de touche angevin. L’international algérien (11 sélections) représente une valeur sûre. Il était arrivé libre au SCO il y a deux ans depuis le club saoudien d’Ohod Club.