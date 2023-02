L’agent de Moisés Caicedo tacle Brighton

La suite après cette publicité

Courtisé par Chelsea et Arsenal cet hiver, Moisés Caicedo est finalement resté à Brighton, à son plus grand désarroi. Le milieu de terrain équatorien, révélation en Premier League cette saison, avait déclaré sur ses réseaux sociaux vouloir saisir l’opportunité de rejoindre un grand club européen. Un souhait qui ne s’est finalement pas exaucé, la direction des Seagulls fermant la porte à un départ de son joueur.

Cette semaine, l’agent du joueur a réagi auprès du média Marca90 et a taclé Brighton : «Les offres ont été reçues, on a étudié ce qu’il y avait sur la table et Moises a dit qu’il voulait partir, que c’était le rêve de toute sa vie, et que l’opportunité ne se représenterait peut-être plus. On a même rédigé un post Instagram dans lequel il exprimait son souhait de partir et sa gratitude envers le club, car il lui a donné la chance de réaliser son rêve de jouer en Premier League. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, Moisés peut se blesser et voir tout s’arrêter…», a déclaré Manuel Sierra, l’agent du joueur. En attendant, le joueur de 21 ans a repris l’entraînement et a été titulaire face à Bournemouth, ce samedi (16h00).

