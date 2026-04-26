«On n’a pas notre destin en main» : l’OM continue son interminable chute et tremble de peur !

Quelle semaine interminable pour l’Olympique de Marseille. Quelques jours après leur rencontre totalement ratée à Lorient (2-0), les Phocéens retrouvaient le Vélodrome pour y défier l’OGC Nice, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Marquée par les sorties médiatiques remarquées de Mehdi Benatia et de Facundo Medina, la préparation de ce derby s’est déroulée dans un climat pesant. Dans les tribunes, les supporters marseillais n’ont eux pas caché leur colère quant aux récentes performances de leur équipe, multipliant les banderoles à l’encontre de la direction et des joueurs, tout en réservant un accueil très hostile à leur équipe. Dans ce contexte électrique, les hommes d’Habib Beye ont tenté de répondre présents sur le terrain face à une équipe niçoise encore en lutte pour son maintien. Les Phocéens pensaient avoir fait le plus dur grâce à leur capitaine Pierre-Emile Højbjerg, buteur de la tête (66e, 1-0).

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Mais comme un symbole de cette période compliquée, l’OM a finalement craqué dans les derniers instants. Après une faute du jeune Mmadi dans la surface, Elye Wahi a égalisé d’une panenka (88e, 1-1), plongeant un peu plus le Vélodrome dans la frustration et compromettant fortement les chances de Ligue des Champions pour l’OM. Forcément, après la rencontre, Pierre-Emile Højbjerg peinait à trouver les mots pour évoquer l’issue de cette rencontre. « Franchement, je ne pensais pas que les supporters seraient aussi nombreux aujourd’hui. Il y a eu tellement d’encouragements, d’engagements. On savait que c’était un moment difficile. On doit gagner ce match. C’est fini. Il faut arrêter de parler dans la semaine, il faut arrêter de parler maintenant. Je vais faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match. Ce n’est pas bien ce qu’on fait », indiquait-il au micro de Ligue 1+, très ému.

L’OM n’avance plus

Malgré l’immense déception du résultat et du contexte alarmant, Habib Beye comprend la situation et la colère des supporters, mais ne veut pas se résigner. « Ils sont exceptionnels. C’est un peuple, des supporters exceptionnels, qui aiment ce club et qui ont une passion incroyable. La déception est à la hauteur de ce qu’ils vivent et de ce que nous vivons en ce moment. Nous aussi, on est avec eux, on est tristes, on est déçus, mais on ne peut pas se résigner. Il faut continuer à travailler, avancer la tête haute. Les supporters, on n’a rien à leur dire. Je connais bien ce club, je suis venu pour l’aider. Je suis le premier attristé de la situation, parce que j’ai l’impression de ne pas pouvoir l’aider comme je le voudrais. Mais croyez-moi, je resterai concentré à 100 % sur ma tâche. Je suis déterminé à aller jusqu’au bout de cette saison avec la volonté de gagner des matches, parce qu’en ce moment, c’est ce dont on a besoin », a-t-il déclaré avant d’évoquer la course à la Ligue des Champions.

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« On n’a pas notre destin en main. Il faudra prendre beaucoup de points pour espérer, et en tout cas finir le plus haut possible. Ce qui est sûr, c’est que, depuis deux journées, on est les grands perdants, puisque devant, ça gagne. Il faudra absolument trouver les moyens et la volonté d’aller chercher un résultat à Nantes, qui sera un match difficile pour nous. Maintenant, il ne faut pas lâcher. En football, il faut toujours rester droit, la tête haute, et travailler pour aller chercher les points dont on a besoin afin, au moins, de mettre la pression sur les autres. » Marseille doit encore jouer Nantes, Le Havre et Rennes d’ici la fin de saison, avec l’espoir d’arracher une qualification en Ligue des Champions pour sauver un exercice de plus en plus délicat.