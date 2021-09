MU : le remplaçant d'Ed Woodward désigné

Le 20 avril dernier, la bombe tombait : Ed Woodward, le vice-président exécutif de Manchester United, quittait le club 16 ans après son arrivée en 2005. Propulsé à ce poste en 2013, après le départ à la retraite du PDG David Gill, Woodward a essuyé des critiques tout au long de son mandat. Dès l'issue de son premier marché des transferts à la tête de United, ponctué par la seule arrivée majeure du belge Marouane Fellaini, des fans demandaient son licenciement.

La grogne ne s'est pas calmée ensuite, puisque le club a plongé sportivement, notamment en termes de palmarès. Ses coaches, Louis van Gaal et José Mourinho entre autres, se sont plaints, également, en pointant du doigt des activités commerciales jugées excessives et pouvant entraver le succès de l'équipe... Le projet de la Super League a finalement été la goutte d'eau faisant déborder le vase. Et selon Sky, son remplaçant est déjà connu puisqu'il s'agirait de Richard Arnold, celui qui lui avait succédé au poste de directeur de la gestion commerciale du club... L'annonce de sa nomination pourrait avoi lieu le mois prochain.