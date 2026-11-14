Barça : la direction en repérage sur deux cibles lors d’Argentine-Uruguay

Toujours déterminé à renforcer sa charnière centrale dès le mercato hivernal sans fragiliser ses finances, le FC Barcelone étend sa prospection au-delà des frontières européennes. Selon les révélations du quotidien Sport, Deco et la direction sportive blaugrana ont dépêché un émissaire à Buenos Aires cette nuit pour assister depuis les tribunes de la Bombonera au choc entre l’Argentine et l’Uruguay (1-2). L’objectif de ce déplacement outre-Atlantique était d’observer à l’œuvre deux cibles défensives bien distinctes : le champion du monde argentin Lisandro Martínez et le jeune défenseur central uruguayen Juan Rodríguez.

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Titulaire durant l’intégralité de la rencontre malgré la défaite de l’Albiceleste, le joueur de Manchester United (28 ans), en fin de contrat en juin prochain et désireux de quitter un club en pleine crise sportive, a livré une prestation solide (91 % de passes réussies, six ballons récupérés), même si l’arrivée attendue de Mauricio Pochettino sur le banc mancunien pourrait rebattre les cartes quant à son avenir. En revanche, l’observateur catalan est rentré bredouille concernant la seconde piste : le prometteur gaucher de Cagliari (21 ans), évalué autour de 15 millions d’euros après un début de saison remarqué en Serie A, est resté cantonné sur le banc de la Céleste durant toute la partie, le sélectionneur Diego Forlán ayant choisi de conserver sa charnière titulaire.