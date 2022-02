PSG - Real Madrid : Neymar sur le banc

Présent à l'entraînement collectif depuis quelques jours, Neymar (30 ans) sera dans le groupe du Paris SG pour la réception du Real Madrid (8e de finale de Ligue des Champions). On se demandait même si le Brésilien allait, plus de deux mois après sa blessure à la cheville, être titulaire pour ce grand rendez-vous de la saison parisienne.

La suite après cette publicité

RMC Sport avance que, malgré ses efforts, l'international auriverde sera remplaçant au coup d'envoi. C'est Angel Di Maria qui accompagnera a priori Lionel Messi et Kylian Mbappé. Dans l'entrejeu, Danilo Pereira part pour être titulaire aux côtés de Leandro Paredes et Marco Verratti. Un seul doute subsiste, qui de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas gardera les buts parisiens ?