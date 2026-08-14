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PSG : Mika Godts veut déjà jouer le Trophée des Champions

Par Kevin Massampu
1 min.
Mika Godts célèbre un but avec l'Ajax @Maxppp
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Le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer l’arrivée d’un nouveau talent offensif de poids, avec Mika Godts. En effet, le club parisien et l’Ajax Amsterdam ont trouvé un accord pour le transfert du jeune ailier belge de 21 ans à hauteur de 55 millions d’euros. Si quelques détails doivent encore être finalisés, le départ de l’international belge (2 sélections) vers la capitale française est tout proche.

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Et visiblement, le principal concerné est pressé à l’idée de signer au PSG. Selon L’Équipe, Godts espère être dans le groupe parisien pour affronter le RC Lens lors du Trophée des Champions, dimanche soir au Stade Bollaert. Reste à voir si le souhait du prodige de l’Ajax, auteur de 26 réalisations et de 28 passes décisives en 115 rencontres disputées depuis avril 2023, sera exaucé. En attendant, Godts vient d’arriver à Paris pour passer sa visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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