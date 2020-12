La France massacre le Kazakhstan 12-0 (F)

Alors que la situation est assez compliquée au sein de la sélection française féminine avec des relations délétères entre Corinne Diacre la sélectionneuse et ses joueuses, la France a toutefois le travail contre le Kazakhstan. Les Tricolores ont tout simplement fait qu'une bouchée de leurs adversaires. En première période, les Françaises ont marqué 7 buts grâce aux doublés des Parisiennes Marie-Antoinette Katoto (12e et 16e) et Kadidiatou Diani (7e et 17e). Elisa De Almeida (5e), Kenza Dali (24e) et Ève Perisset (33e) inscrivant les autres buts.

Au retour des vestiaires, la France a encore alourdi la marque avec des buts d'Estelle Cascarino (50e), Emelyne Laurent (58e), Perle Morroni (67e), Sandy Baltimore (71e) et Clara Mateo (83e). Avec cette large victoire 12-0, les Bleues terminent en tête de leur groupe juste devant l'Autriche. Elles étaient de toute façon déjà qualifiées pour l'Euro 2021 qui se tiendra en 2022.