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Ligue 1

OM : Timothy Weah la joue cash sur son avenir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Timothy Weah avec l'OM face à l'OL @Maxppp

Arrivé en prêt avec obligation d’achat sous condition depuis la Juventus Turin, Timothy Weah sera Marseillais la saison prochaine. C’est lui-même qui le dit en conférence de presse ce jeudi, à deux jours d’aller à Nantes dans un match déterminant pour le classement en fin de saison.

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«J’espère que je serai là, si le club me garde, sourit l’Américain. J’avais dit que je me sentais comme dans ma famille. Le fait de passer une saison difficile, mon rêve, c’est de gagner des choses ici car c’est mon club et ma ville. Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr.» Ça a le mérite d’être clair.

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