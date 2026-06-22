Coupe du Monde 2026 : le Cap-Vert signe un nouvel exploit contre l’Uruguay, l’Égypte assure contre la Nouvelle-Zélande

Il y a quelques jours, le Cap-Vert avait fait sensation avec un des plus gros upset - terme américain utilisé pour décrire une performance d’un gros - de cette Coupe du Monde 2026 : un match nul face au grand favori, l’Espagne (0-0). Avec une défense de fer et un Vozinha en feu dans ses cages, les Africains avaient ainsi réussi à contrarier la Roja pour leur premier match de leur histoire en Coupe du Monde. Et cette nuit, ils défiaient un autre gros morceau : l’Uruguay. Une fois encore, les Capverdiens ont surpris tout le monde en grattant un 2-2 face à la sélection de Marcelo Bielsa, pourtant bien supérieure sur le papier, et avec de nombreux joueurs habitués au plus haut niveau comme Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Fede Valverde ou Maxi Araujo, entre autres.

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Après un long round d’observation et quelques premières situations intéressantes pour les Sudaméricains, c’est le Cap-Vert qui a frappé en premier. Sur un coup-franc lointain, Kevin Pina plaçait parfaitement le cuir au ras du poteau gauche de Muslera, gêné par un léger rebond avant (0-1, 21e). Le premier but de l’histoire du Cap-Vert dans un Mondial. Sonnée, la Celeste peinait à réagir, même si juste avant la pause, après une tête de Bentancur sur le poteau, Maxi Araujo n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les cages vides (1-1, 44e). Ce n’était pas fini, puisque dans le temps additionnel de ce premier acte, après une remise de la tête d’Araujo, Cannobio propulsait le cuir au fond (2-1, 45e+6), alors que le Cap-Vert était à dix joueurs sur le terrain provisoirement.

Le Cap-Vert peut rêver des seizièmes

De quoi abattre le Cap-Vert ? Clairement pas. Malgré ce scénario catastrophe juste avant la mi-temps, l’équipe de Bubista revenait sur le terrain avec le couteau entre les dents. Sur une grosse erreur de la défense et une sortie ratée de Muslera, Hélio Varela égalisait (2-2, 61e). Derrière, l’Uruguay a eu plusieurs occasions, dont plusieurs buts annulés en raison de hors-jeu, mais le Cap-Vert a bien tenu, signant un nouvel exploit qui lui permet d’être troisième du groupe H et de rêver d’une qualification en seizièmes. De son côté, l’Uruguay est deuxième mais devra obtenir un bon résultat contre l’Espagne lors du dernier match de poules.

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De son côté, l’Egypte est facilement venue à bout de la Nouvelle-Zélande sur le score de 3-1. Malgré une ouverture du score rapide de Surman au quart d’heure de jeu, les Africains ont fait la différence en deuxième période, avec un Mohamed Salah déchaîné. Mostafa Ziko égalisait (58e), avant de servir Salah pour le deuxième (67e). La légende du foot égyptien permettait ensuite à Trézéguet de faire le break (1-3, 82e) et l’Égypte se retrouve désormais en tête du groupe G, devant l’Iran et la Belgique.