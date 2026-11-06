Arsenal : Bukayo Saka absent plusieurs semaines

Gros coup dur pour Arsenal. Sorti dès la 10e minute lors du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-2), Bukayo Saka va manquer plusieurs semaines de compétition. L’ailier anglais souffre d’une blessure au quadriceps contractée lors de cette rencontre disputée à l’Allianz Arena. Après les premiers examens, le staff médical des Gunners a confirmé la nécessité d’une période de repos et de soins avant d’envisager son retour. Une absence qui tombe au mauvais moment pour Mikel Arteta, tant l’international anglais (59 sélections) représente un élément important de son animation offensive.

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Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol a confirmé la mauvaise nouvelle : « il sera absent pendant plusieurs semaines ». Sans avancer de date précise pour son retour, Arteta devra donc trouver des solutions pour compenser l’indisponibilité de son ailier, alors que les échéances s’enchaînent pour les Londoniens. Noni Madueke, Eberechi Eze ou encore d’autres options offensives pourraient être sollicitées pour pallier ce forfait.