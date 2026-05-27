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Officiel Serie A

La Lazio annonce le départ de Maurizio Sarri

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maurizio Sarri @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Entraîneur de la Lazio de 2021 à 2024 et revenu en juin 2025 pour un deuxième mandat, Maurizio Sarri quitte le club celeste. L’annonce vient d’être faite par la formation romaine qui devrait nommer Gennaro Gattuso à sa place.

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S.S.Lazio
Grazie di tutto, Comandante 🩵

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«La S.S. Lazio annonce qu’un accord à l’amiable a été conclu pour mettre fin aux contrats de l’entraîneur Maurizio Sarri et de son staff technique, les documents correspondants ayant été dûment déposés auprès de la Ligue de Serie A. Le club tient à remercier l’entraîneur et son staff pour leur professionnalisme et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs», peut-on lire dans le communiqué. Pour rappel, Sarri est attendu du côté de l’Atalanta.

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