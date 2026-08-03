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« J’y suis enfin arrivé » : les premiers mots de Randal Kolo Muani

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Après des semaines de négociations, un an après un retour avorté, Randal Kolo Muani a enfin rejoint la Juventus, sous la forme d’un transfert. Officialisé hier, il permet à l’attaquant français de 27 ans de retrouver une place importante au sein d’une équipe qui l’attendait depuis longtemps. Il a récupéré le numéro 9 et a livré ses premiers mots au site officiel du club turinois.

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« J’y suis enfin arrivé, je suis très heureux et soulagé. Je souhaitais revenir depuis longtemps et le moment est enfin arrivé. Je pense que cette histoire n’est pas terminée et je voulais aller au bout de ce que j’avais commencé. J’ai donc tout fait pour revenir et je veux continuer à écrire cette belle histoire », a-t-il déclaré.

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