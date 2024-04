FC Barcelone : pourquoi la direction force pour conserver Xavi

Il y a quelques semaines encore, les médias catalans étaient déchaînés au sujet du successeur de Xavi, qui quittera son poste d’entraîneur du FC Barcelone en fin de saison. Chaque jour, des nouveaux noms sortaient dans la presse, à l’image de Roberto de Zerbi, Julian Nagelsmann, Imanol Alguacil ou Michel, entre autres. Ces derniers temps, la tendance s’est un peu calmée. Et pour cause, le FC Barcelone espère convaincre son entraîneur pour qu’il change sa décision et qu’il reste, au moins, la saison prochaine.

La suite après cette publicité

C’est une volonté parfaitement assurée par les décideurs du club, qui l’ont déjà avoué publiquement. Un choix qui peut surprendre, mais qui a finalement des explications assez logiques, dévoilées par plusieurs médias. Comme l’explique The Athletic ce mercredi, il y a une première raison de taille : l’absence de candidats crédibles pour prendre la relève de l’ancien milieu de terrain.

À lire

Le PSG prépare un coup bas au Barça, la presse s’enflamme pour le Général Lacazette

Xavi reste le profil idéal

Il n’y a ainsi pas d’entraîneur de prestige à disposition, sans parler d’un autre aspect qui limite le Barça dans cette quête du nouveau coach : l’argent. Le club ne peut pas s’aligner sur les salaires proposés par les autres gros clubs européens. Des coachs comme Pep Guardiola, Luis Enrique ou Mikel Arteta, qui intéressent le Barça, ne sont ainsi pas disponibles. Dans le profil aussi, le Barça cherche un coach qui cherche avant tout à tirer le meilleur de ses individualités, et il n’y en a pas beaucoup de disponibles, et aucun ne fait l’unanimité.

La suite après cette publicité

Continuer avec Xavi, c’est le choix de la sécurité. Il est vu comme le coach idéal pour continuer de travailler avec les talents de La Masia, à qui il fait énormément confiance. Ce qui est très bien vu par la direction, surtout à l’heure où le club a une marge de manoeuvre casi-inexistante sur le mercato. Le média précise justement que Xavi s’est parfaitement adapté à cette situation financière difficile, et qu’il comprend les limites avec lesquelles travaillent ses supérieurs, n’exigeant pratiquement rien. La balle est dans le camp de Xavi…