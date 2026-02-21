PSG - Metz : une première titularisation contrastée pour Dro Fernandez !

« Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. À chaque fois, on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. » Au micro de Ligue1+ ce samedi soir après sa première titularisation sous le maillot du PSG face à Metz, Dro Fernandez a analysé sa performance avec la lucidité d’un joueur bien plus mûr que ses 18 ans. Un constat qui correspond plutôt bien a ce qu’il a montré sur la pelouse du Parc des Princes face au FC Metz : beaucoup de talent, quelques lacunes, et donc une prise de conscience sur l’exigence qui l’attend pour pouvoir performer sur la durée dans une équipe de très haut niveau. Son arrivée au PSG cet hiver avait créé de grosses attentes avec un Hansi Flick qui avait très mal vécu son départ du Barça estimant perdre l’un des plus gros talents du club catalan. Face à ce transfert, le Barça a même dû revoir l’ensemble de sa politique contractuelle pour ses jeunes avec de nouvelles clauses dans le contrat. Mais qu’importe le l’aspect financier, tout le monde voulait voir ce que donnait Dro Fernandez sur le terrain.

Avec un Luis Enrique qui ne voulait pas s’enflammer et gérer son jeune joueur, en manque de temps de jeu, à sa manière, Dro Fernandez avait disputé ses toutes premières minutes au Parc le 8 février lors du Classico face à l’OM (5-0), avant d’enchaîner avec 19 minutes à Rennes lors de la défaite 3-1 au Roazhon Park. Des entrées en jeu prometteuses et qui avait même convaincu le PSG de l’inscrire sur la liste UEFA pour la Ligue des champions et la suite de la saison (en cas de qualification contre Monaco). Et après quelques entrées en jeu, ce samedi soir, Dro Fernandez a gouté à sa première titularisation face à Metz. Avec un PSG qui devait souffler, Luis Enrique a donc misé sur le jeune milieu de 18 ans pour répondre présent au milieu de terrain.

Une première encourageante, mais encore du travail

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dro Fernandez a eu un sacré baptême en Ligue 1 face à la lanterne rouge du championnat. Par séquences, le jeune joueur de 18 ans a été renversant. Une vision du jeu hors du commun pour son âge, des appels dans les espaces, et une technique très au dessus de la moyenne. Il a plusieurs fois fait la différence dans les petits espaces avec une aisance qui rappelle immédiatement d’où il vient. Gonçalo Ramos, en zone mixte, n’a pas mâché ses mots à son sujet : « On a pu voir que c’est un joueur spécial, il a beaucoup de qualités. Il s’est bien intégré au groupe. Il joue comme s’il était là depuis un an alors que ça fait un mois. » Même son de cloche pour son coéquipier Lucas Hernández. « C’est un jeune joueur comme beaucoup dans cette équipe mais il apporte beaucoup de sérénité et de confiance. On l’a bien accueilli dès son arrivée, et il monte en confiance. En espérant qu’il continue car il est jeune mais il peut donner beaucoup à l’équipe. Ce que je lui ai dit ? Qu’il fasse ce qu’il sait faire. C’est un joueur jeune, mais avec beaucoup de talent. Techniquement, il est très fort, donc qu’il joue col’entraînementnement. Il a fait un bon match et pour l’avenir c’est un super joueur»

L’analyse de ses coéquipiers est plutôt cohérente mais manque évidemment de contraste. Car la réalité d’une première titularisation en Ligue 1 est aussi venue rappeler à Dro que l’aisance technique ne fait pas tout. Globalement, l’ancien joueur du Barça a été moins clinquant que lors de ses entrées, la faute, sans surprise, a un physique encore loin de pouvoir rivaliser avec l’intensité de la Ligue 1. A plusieurs reprises, le gamin de Nigrán s’est fait bien bousculer, reprendre à la course, devancé au moment de récupérer le cuir. Et une statistique qui illustre sa difficulté à exister par séquence quand l’intensité était plus élevée : 7 duels perdus sur les 10 disputés. Et Luis Enrique a été plus juste pour analyser la performance de son protégé. «Ce que je pense de la performance de Dro, c’est qu’il a montré sa qualité, sa capacité à donner de la continuité avec le ballon, sa capacité à défendre. Je pense qu’il a montré son niveau. Je pense qu’il faut y aller petit à petit parce qu’il est très jeune (18 ans), il est (encore) dans cette période de formation mais ce que j’ai vu sur la pelouse a été très bon.». Autant de signaux qui indiquent que le chemin est forcément encore long avant d’être un titulaire en puissance. Mais ce n’est pas une surprise. Dans tous les cas, même s’il a été remplacé dès l’heure de jeu en apparaissant un peu épuisé, il a fait le job et Luis Enrique, qui voulait faire tourner à quatre jours du barrage retour de Ligue des Champions contre Monaco, a pu apprécier la performance. Et Dro lui-même semble avoir bien compris le message : en Ligue 1, il va encore falloir travailler pour réussir…