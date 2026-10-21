PSG : le patron de l’attaque, c’est Desiré Doué !

Lors de la première Ligue des Champions remportée par le PSG, Ousmane Dembélé avait été le grand patron offensif. Lors de la deuxième, Khvicha Kvaratskhelia avait pris le relais. Et si la troisième était celle de Désiré Doué ? Encore une fois étincelant ce mardi soir face au FC Barcelone (4-2) après l’avoir été face à City la semaine dernière (4-2), l’ancien Rennais continue de prendre une dimension impressionnante sous les ordres de Luis Enrique. Titulaire dans ce choc européen, l’international français a livré une prestation de très haut niveau, confirmant qu’il était désormais bien plus qu’un simple espoir du football. Présent dans tous les bons coups, techniquement irréprochable et physiquement supérieur à ses adversaires, il a constamment pesé sur la défense barcelonaise. Tranchant dans ses appels, juste dans ses remises et toujours disponible pour ses partenaires, Doué a une nouvelle fois montré l’étendue de sa palette. Et comme souvent ces dernières semaines, il a également trouvé le chemin des filets.

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Car les chiffres commencent à devenir tout simplement impressionnants. Sur ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, Désiré Doué a été impliqué dans huit buts, avec quatre réalisations et quatre passes décisives. Une efficacité remarquable qui témoigne de son influence grandissante dans l’animation offensive parisienne. Mieux encore, le joueur de 21 ans a marqué lors de chacun de ses trois derniers matches avec le PSG. Et une statistique illustre parfaitement son importance dans les résultats du club de la capitale : lorsque Désiré Doué marque, Paris gagne. Depuis son arrivée, les 29 buts inscrits par l’ancien Rennais l’ont été lors de 29 rencontres toutes remportées par le PSG. Une série assez folle qui accompagne l’explosion d’un joueur désormais capable de faire basculer les plus grandes affiches. Face au Barça, il a encore été l’un des principaux artisans du succès parisien, aussi précieux dans l’utilisation du ballon que dans ses efforts défensifs.

Décisif dans les grands rendez-vous

Pourtant, malgré cette nouvelle démonstration, Désiré Doué refuse de s’enflammer. Interrogé après la rencontre sur le message envoyé à la concurrence européenne, le Français a préféré mettre en avant le travail collectif. « On n’envoie pas de message, on continue à travailler, à gagner. Parfois, on ne gagnera pas, il faudra l’accepter, mais là on gagne, c’est top », a-t-il expliqué. Le Parisien a également insisté sur l’importance de l’investissement défensif, l’une des grandes forces de l’équipe de Luis Enrique. « J’ai toujours eu l’habitude de défendre, vous l’avez vu depuis deux ans. On a tous été concernés, c’est pour ça qu’on a gagné. » Quant à la recette de cette réussite, elle paraît finalement assez simple à ses yeux : « Prendre du plaisir et se donner à fond, c’est ça la recette. ».

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Et lorsqu’il s’agit d’évoquer son niveau actuel, Désiré Doué conserve cette même humilité. « Je ne sais pas si je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Si pour vous, quand je marque, je suis dans la meilleure forme, peut-être. Il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense », a-t-il confié. Pas question non plus d’entrer dans le jeu des comparaisons avec Lamine Yamal, l’autre grand talent de cette génération, particulièrement attendu lors de cette affiche. « Non, je n’ai pas vu de duel, on n’était même pas sur le même côté, donc non. C’était le PSG contre le Barça et le PSG a gagné aujourd’hui », a-t-il répondu avec le sourire. Une manière de rappeler que l’essentiel reste la réussite collective, même si ses performances individuelles attirent désormais tous les regards. Après Dembélé et Kvaratskhelia, qui sont les deux blessés, le PSG tient peut-être son nouveau grand leader offensif. Et à voir la trajectoire actuelle de Désiré Doué, difficile de ne pas imaginer le Français jouer un rôle majeur dans la quête d’une troisième couronne européenne.