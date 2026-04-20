Youth League : le Real Madrid domine Bruges et s’offre un deuxième sacre

Tombeur du Paris Saint-Germain en demi-finale, le Real Madrid a battu le Club Bruges ce lundi soir (1-1, 2-4 t.a.b.), à Lausanne, en finale de la Youth League. Dominateurs dans le jeu en première mi-temps, les U19 madrilènes ont notamment pu compter sur leur avant-centre, Jacobo Ortega (23e, 0-1), buteur pour la 4e fois depuis le début de la compétition.

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En seconde période, les Espagnols ont vu le club belge revenir avec plus d’allant avant de concéder l’égalisation de Tobias Lund Jensen (64e, 1-1). Malgré 15 dernières minutes animées, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager au bout du temps réglementaire et se sont dirigées vers la séance de tirs au but. Une séance marquée par deux ratés du côté des Belges, ceux de Naïm Amengal et Tian Nai Koren, qui ont buté sur un énorme Javi Navarro dans les cages. Diego Aguado a finalement marqué le tir décisif pour donner la victoire finale aux Merengues, qui s’offrent un deuxième sacre dans la compétition après 2020.