Salaire exceptionnel, clause libératoire : les détails du plan du Bayern Munich pour prolonger Michael Olise

Cet été, le Bayern Munich a su résister aux envies d’ailleurs de Michael Olise. Après une saison XXL avec le club bavarois (22 buts, 31 passes décisives en 52 matches) ponctuée par un titre de champion d’Allemagne et une demi-finale de Ligue des Champions (perdue face au Paris Saint-Germain), l’international français a signé une très bonne Coupe du Monde 2026 avec les Bleus (meilleur passeur du tournoi avec 7 offrandes). De quoi convaincre le Real Madrid et Kylian Mbappé de faire le forcing pour l’attirer dans la capitale espagnole. Olise se serait bien vu débarquer en Liga, mais le Bayern a dit non. Olise est sous contrat jusqu’en 2029 et ne bougera pas. Depuis, la Casa Blanca a jeté son dévolu sur Yan Diomandé qu’elle a engagé en échange de 140 M€. De quoi laisser des traces chez l’ancien pensionnaire de Crystal Palace ? Pas forcément.

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Cette saison, l’ailier français est reparti sur des bases très élevées avec 8 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres, toutes compétitions confondues. De son côté, la direction munichoise n’a qu’un objectif en tête : prolonger le contrat du Français. C’est ce que confiait le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, au début du mois dans les colonnes de Bild. « Michael a fait des progrès extraordinaires chez nous. À un moment donné, nous nous assoirons certainement pour discuter de la suite des événements. Il lui reste encore trois ans de contrat et je tiens à le souligner : il n’y a pas de clause libératoire. Disons-le ainsi : d’ici l’été prochain, nous devrions savoir s’il est enclin à prolonger son contrat ou non. »

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Le clan Olise veut une clause libératoire

Sauf que la mission s’annonce compliquée. Très compliquée même si l’on en croit Bild. Le média allemand explique que le Bayern souhaite offrir à Olise un contrat jusqu’en 2032, mais il a peur de ne pas réussir à convaincre son joueur, comme il l’a fait avec Harry Kane. Le quotidien rappelle d’ailleurs que le natif de Londres et son agent Glen Tweneboah n’ont montré aucun signe concret d’un éventuel désir de prolonger l’aventure en Bavière. Pourtant, Munich compte sur un argument financier de poids pour persuader son ailier de parapher un nouveau bail. S’il accepte de prolonger, Olise bénéficiera dès 2027 du même traitement salarial que Kane et Musiala, à savoir une rémunération annuelle de 25 M€ nets. Actuellement, Olise toucherait 14 M€ par saison.

Bild ajoute que le clan Olise n’est pas fermé aux discussions, mais qu’il souhaiterait inclure une clause libératoire en cas de négociations. Un détail face auquel le Bayern Munich ne serait pas réticent. Reste toutefois à fixer le montant de cette clause. « Dans le cas d’Olise, un montant dépassant la barre des 200 millions ne serait pas irréaliste dans le cadre d’une prolongation de contrat jusqu’en 2032 », écrit le journal. Un tel montant protègerait à coup sûr le Bayern Munich, qui resterait maître des discussions dans le cadre d’un possible transfert. Cependant, ce montant empêcherait Olise d’avoir une marge de manœuvre s’il veut forcer son départ. Pour le moment, nous n’en sommes pas encore là et le casse-tête du Bayern ne fait que commencer.