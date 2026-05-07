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UEFA Europa Conference League

Strasbourg : scène surréaliste entre les supporters et Emegha, sifflé et insulté

Par Jordan Pardon
1 min.
Emmanuel Emegha @Maxppp
Strasbourg 0-1 Vallecano

Blessé et forfait pour la demi-finale retour de C4 entre le Racing et le Rayo Vallecano ce soir (0-1, 0-2 score cumulé), Emanuel Emegha n’en reste pas moins dans le viseur de ses supporters. Alors qu’il quittera Strasbourg pour rejoindre Chelsea cet été, l’attaquant néerlandais a été chahuté au coup de sifflet final.

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😳 SCÈNE SURRÉALISTE À STRASBOURG !

Alors que les Strasbourgeois se présentent devant leurs supporters, le capitaine Emanuel Emegha semble être visé par des insultes et des sifflets.

#UECL
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Alors que les joueurs strasbourgeois se présentaient devant leurs supporters, Emegha a eu droit à des sifflets et des insultes du kop. Le Néerlandais a exprimé son incompréhension, bien que retenu par plusieurs coéquipiers. Pour rappel, les fidèles du Racing n’ont, pour la plupart, pas digéré l’annonce de sa signature à Chelsea dès le mois de septembre alors que la saison venait de démarrer. En décembre, il avait également été suspendu par Strasbourg pour non-respect des valeurs du club.

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