Strasbourg : El Mourabet est fou de joie après son golazo contre Nice

Révélation de la saison en Ligue 1, Samir El Mourabet continue d’impressionner avec Strasbourg. Face à Nice, le milieu de terrain de 20 ans s’est illustré en première période avec une prestation complète. D’abord passeur décisif pour le deuxième but inscrit par Enciso (36e), avant de marquer lui-même six minutes plus tard d’une frappe puissante sous la barre après un corner repoussé par la défense niçoise.

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Au micro de beIN Sports, le néo-international marocain n’a pas caché sa joie après son premier but dans l’élite : « Il est beau, mais je ne l’ai pas encore revu. Il est magnifique. Je ne vais pas l’oublier, c’est mon premier en Ligue 1. Dans ma tête quand elle vient, je n’ai pas eu le temps de réfléchir. » Déjà tourné vers la suite, El-Mourabet a également évoqué la préparation du prochain match face à Mayence : « On a bien préparé le match contre Mayence. On va travailler pour bien se préparer pour être prêt jeudi. »