Nantes : les nouvelles confidences lunaires de Michel Der Zakarian sur Mostafa Mohamed

Alors que le FC Nantes a fait sa reprise plusieurs jours maintenant, l’attaquant Mostafa Mohamed reste introuvable. Une situation qui agace forcément Michel Der Zakarian, le nouveau coach des Canaris.

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Et cet après-midi, MDZ en a remis une couche sur le buteur qui boude depuis que son salaire a été divisé au moins par deux suite à la relégation du club des bords de l’Erdre. «On ne sait pas où il est. On l’appelle, des fois, il ne répond pas. C’est le club qui appelle, moi, je ne l’ai pas appelé. On ne le paye pas, c’est tout. C’est lui qui est en faute, pas nous», a-t-il confié en conférence de presse.