Zidane se prononce sur une arrivée de Mbappé au Real Madrid

À la veille d’un huitième de finale aller très important contre la Real Sociedad, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain fait logiquement la Une de l’actualité pour ce choc, mais aussi en raison de l’avenir de sa star de 25 ans : Kylian Mbappé. D’après nos informations publiées le 7 janvier dernier et confirmées par plusieurs médias par la suite, l’international français a déjà fait son choix et rejoindra le Real Madrid l’été prochain.

Alors forcément, beaucoup ont été invités à commenter l’avenir de Kylian Mbappé. Et même Zinedine Zidane, la légende des Bleus et du Real Madrid. Présent à Las Vegas pour le Super Bowl, ZZ a été prudent à propos de l’avenir de l’attaquant du PSG. «On verra ce qu’il se passera, pour le moment, ce n’est pas d’actualité. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas ce qu’il va se passer», a réagi l’ex-numéro 10 des Bleus, avec le sourire.