Inter Milan - Bodo/Glimt : les compositions officielles

L’Inter Milan accueille Bodo/Glimt à Giuseppe Meazza dans le cadre des barrages retour de la Ligue des champions. Battus, 3-1 en Norvège la semaine dernière lors de l’aller, les Nerazzurri sont dos au mur. Les finalistes de la dernière édition sont au bord de l’élimination, un défi de taille se dresse face à eux ce soir. En face, les Norvégiens arrivent en Italie avec une grande confiance, déterminés à réaliser un gros coup en éliminant un cador européen. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Cristian Chivu opte pour un 3-5-2. Sommer dans la cage, Bisseck avec Akanji et Bastoni en défense centrale. Dimarco et Luis Henrique pistons, Barella dans le coeur du jeu avec Zielinski et Frattesi. Enfin en attaque, Thuram est associé à Esposito. Chez les visiteurs, c’est un 4-3-3 que met en place Kjetil Knutsen. Haikin en dernier rempart, Sjovold et Bjorkan latéraux, Bjortuft forme la charnière centrale avec Gundersen. Au milieu de terrain, on retrouve Evjen, Brunstad Fet et le capitaine Berg. Pour le secteur offensif, Blomberg et Hauge vont animer les côtés autour de l’avant-centre Hogh.

Les compositions

Inter Milan : Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella ©, Zielinski, Frattesi, Dimarco - Thuram, Esposito

Bodo/Glimt : Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg ©, Brunstad Fet - Blomberg, Hogh, Hauge

