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UEFA Europa League

Ligue Europa : le classement après la 1ère journée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nartey fête son but @Maxppp
Besiktas 4-1 Marseille

La première journée de la Ligue Europa a rendu son verdict. Le premier leader du classement est l’un des principaux favoris à la victoire finale : la Juventus. Les Bianconeri se sont tranquillement imposé 5 buts à 0 contre la formation hollandaise du NEC Nimègue. Les Turinois sont suivis par Crystal Palace, le Sparta Prague et Besiktas. Les Turcs ont giflé l’Olympique de Marseille à Istanbul (4-1).

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Côté français, la cuisante défaite des Phocéens a fait plonger le club à la 32e place. Auteur d’un match nul et vierge en Autriche face au Sturm Graz (0-0), le Stade Rennais pointe au 19e rang. De son côté, l’Olympique Lyonnais a profité de sa victoire sur le terrain d’Anderlecht (2-1) pour se hisser à la 11e place. À noter que Nimègue est le dernier de la classe, derrière Plzen (35e) et le Lech Poznan (34e).

Pub. le - MAJ le
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