Le Real Madrid a trouvé un roc défensif pour 0 €, grosse enveloppe mercato pour Manchester United

Le Real Madrid a une idée pour sa défense

Toujours dans l’optique de rajeunir l’effectif et notamment une arrière-garde vieillissante, le Real Madrid veut recruter Marc Guéhi de Crystal Palace. Le défenseur est âgé de 25 ans et rentre donc dans la moyenne. Au-delà de l’âge, c’est bien évidemment son talent, mais surtout son statut de futur agent libre qui intéresse les Madrilènes. Selon The Sun, le club madrilène est confiant à l’idée d’arracher la signature du joueur l’été prochain, l’intéressé ne souhaitant pas quitter le club anglais en milieu de saison. Le Real Madrid pourra compter sur les Anglais Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold pour le convaincre. Liverpool qui était proche de l’accueillir l’été dernier est toujours dans le coup, au même titre que le Barça et le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Manchester United voit grand

En Angleterre, Ruben Amorim s’apprête à célébrer un an de banc à Manchester United. Arrivé le 1er novembre 2024 en provenance du Sporting Lisbonne, l’entraîneur portugais fêtera demain une première année qui aura été loin d’être de tout repos. Un an ça se fête et comme le relaye le Daily Mirror, la direction souhaite lui offrir un joli cadeau pour cet hiver. Le directeur du football Jason Wilcox, a témoigné sa grande confiance à l’entraîneur Ruben Amorim en promettant d’investir massivement dans le recrutement pour permettre à l’équipe de remporter des titres majeurs. « Nous avons un plan clair », a déclaré Wilcox. « Nous savons ce que nous devons faire, nous connaissons les secteurs de l’équipe que nous devons améliorer », a-t-il déclaré. Une information qui fait aussi la Une du Daily Star qui souhaite la bonne année au Portugais. L’objectif de Manchester United étant de surfer sur la belle dynamique et d’apporter enfin un peu de stabilité au sein du club mancunien.

Le virus FIFA frappe aussi Barcelone

Le FC Barcelone a les mêmes soucis que le PSG en ce début de saison, à savoir une avalanche de blessés. Le dernier en date côté catalan est Pedri qui en plus de s’être fait expulser pendant le Clasico, s’est blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche. Les médias espagnols évoquaient dans un premier temps une absence de trois semaines, mais selon AS, ça sera plutôt le double ! Le joueur de 22 ans va devoir observer six semaines de repos, un énorme coup dur pour le FC Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo parle d’un plan de prévention pour les blessures. Depuis le début de la saison, 13 joueurs barcelonais sont passés par la case infirmerie. Six à cause du virus FIFA, blessés avec leur sélection. Le club a analysé les causes de ces blessures : la surabondance de matchs, les charges de travail variables avec les sélections nationales et l’incapacité à gérer ces charges sont les principales causes. Hansi Flick adapte les temps de repos afin d’enrayer cette vague de blessures.