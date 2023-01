PL : Brentford enchaîne contre Bournemouth et passe devant Liverpool

Brentford monte clairement en puissance. Après avoir fait chuter Manchester City, tenu tête à Tottenham, et pris les trois points face à West Ham puis Liverpool, les Bees ont glané un nouveau succès, ce samedi, face au promu Bournemouth (2-0, 20e journée de Premier League). Plaqué par Marcos Senesi dans la surface, Ivan Toney ne s’est pas fait prier pour transformer le penalty qu’il avait lui-même obtenu (1-0, 39e), inscrivant au passage son 13e but de la saison en championnat.

De quoi débloquer la rencontre, au cœur d’une première période où les Bees n’ont pas affiché leur meilleur visage de la saison. En seconde période, Jensen, à la réception d’un bon centre de Dasilva, n’a laissé aucune chance à Neto, offrant un avantage confortable aux siens à un quart d’heure de la fin du match (2-0, 75e), scellant la victoire de son équipe. Brentford passe devant Liverpool au classement et revient à 1 point de Brighton, tombeur des Reds un peu plus tôt dans la journée. Bournemouth enchaîne une 4ème défaite de rang en Premier League et reste aux portes de la zone rouge.

