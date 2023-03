PSG - Rennes : le match stratosphérique de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Un ex-Marseillais qui écœure le Paris Saint-Germain, voilà un portrait qui en ravira plus d’un sur la Canebière. Opposé aux champions de France en titre et actuel confortable leader de Ligue 1, ce dimanche, le Stade Rennais FC est allé réaliser un gros coup en Ile-de-France en s’imposant 2-0. Si Karl Toko Ekambi et Arnaud Kalimuendo ont évidemment dessiné ce succès de prestige ô combien important dans la course à l’Europe, Steve Mandanda, élu homme du match par la Rédaction FM et crédité d’un 8 dans nos colonnes, a endossé le costume de héros pour les Bretons.

Impérial dans les cages du SRFC (8 arrêts au total), le gardien vétéran de 37 ans a réalisé une prestation de haute volée sur la pelouse du Parc des Princes. Aussi magistral sur sa ligne qu’en face-à-face et loin de ses cages, le champion du monde 2018 aux 35 sélections avec l’équipe de France a permis aux siens de rester dans le match avant de leur permettre de conserver leur avantage au tableau d’affichage.

C’est simple, ni Kylian Mbappé (26e, 40e, 53e), qui a carrément buté… sur la tête de Mandanda, ni Lionel Messi (33e, 72e), ne sont parvenus à tromper la vigilance de l’ancien portier de l’OM, qui a multiplié les parades et les interventions aussi décisives que rassurantes pour ses partenaires. Steve Mandanda a aussi été impeccable dans la lecture de la trajectoire pour couper les courses ou les incursions de Mbappé (67e, 86e), sortant également une horizontale de toute beauté sur un bel enroulé de Marco Verratti dans la surface rennaise (84e).

Si Benjamin Bourigeaud a préféré souligner en zone mixte « la victoire collective » du Stade Rennais, Lesley Ugochukwu, le jeune milieu de 18 ans des Rouge et Noir, a lui tenu à rendre hommage à son dernier rempart : « c’est sûr que dans ce type de match, avoir un très grand gardien comme Steve Mandanda, ça fait du bien. On a pu le voir, il a fait des grands arrêts qui nous ont permis de conserver le score. » De son côté, le principal concerné, qui a pris sa retraite internationale et qui laisse ainsi place au nouveau trio des Bleus Maignan-Areola-Samba, a voulu rester concentré sur l’avenir à court terme de son club.

Mandanda vise plus haut

« Un Mandanda international ? C’est facile, c’est bien trouvé, a-t-il lâché au micro de Canal +. On restait sur un mauvais match, on va dire (0-0 à Auxerre, NDLR) la semaine dernière et là, on vient gagner ici en étant solides. Voilà. Il faut garder cet état d’esprit, ne pas avoir cet état d’esprit que sur ces matches-là, l’avoir tous les week-ends. Il faut aller au bout jusqu’à la fin de saison pour décrocher le meilleur classement possible. Ça va être comme la saison dernière, jusqu’à la dernière journée, la dernière seconde. À nous d’être solides, de faire ce genre prestations, et surtout d’enchaîner des séries pour accrocher l’Europe, car c’est l’objectif. » Avec un Steve Mandanda de ce calibre, Rennes peut rêver plus grand.