Liverpool : le traitement humiliant de Mohamed Salah écœure du monde

Un zéro pointé. Hier soir, Arne Slot s’est trompé face au Paris Saint-Germain. Le technicien néerlandais avait choisi de miser sur une défense à cinq pour s’adapter à son adversaire et éviter d’encaisser des buts. Sa tactique n’a pas payé puisque les Reds sont repartis du Parc des Princes avec une défaite 2 à 0. Après la rencontre, Slot a été laminé par les consultants britanniques, qui n’ont pas approuvé ses décisions. Comme souvent, Jamie Carragher a été le plus virulent au micro de Sky Sports. «L’entraîneur a tenté quelque chose, mais il s’est complètement trompé sur le plan tactique, dans sa manière de procéder. C’est facile à dire après coup, mais c’est notre rôle, nous sommes des experts, nous commentons le match après coup. En réalité, ils étaient plus exposés avec une défense à cinq qu’avec une défense à quatre, car ils jouaient en marquage individuel sur tout le terrain et les trois défenseurs centraux devaient couvrir toute la largeur du terrain.» Comme lui, les médias anglais n’ont pas compris les décisions de Slot, qui a écopé d’un 2/10 de la part de Goal.

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L’entraîneur des Reds s’est aussi passé des services de Mohamed Salah. Un élément expérimenté qui aurait pu apporter, même s’il n’a pas toujours été en réussite face au PSG. Ce choix fait beaucoup parler depuis hier soir. Arne Slot s’est expliqué. «Si on avait été mieux, si on avait eu plus de ballons, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu’on l’a fait, alors qu’il garde son énergie pour ce week-end.» Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, Samir Nasri a été très surpris par cette décision : «à la fin du match, Slot dit qu’il ne fait pas entrer Salah parce qu’il veut garder le 2-0 et qu’il y a Fulham samedi. Si tu es mauvais toute la saison et qu’il ne te fait pas jouer, tu le comprends. Il l’a fait s’échauffer à la mi-temps, mais le PSG a marqué en deuxième mi-temps. Les premiers changements qu’il a faits, c’est en fin de match. Si tu fais entrer Mohamed Salah à 5 minutes de la fin, là tu vas avoir un problème avec Mohamed Salah.»

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Une décision qui fait jaser

En effet, le Pharaon, qui s’est échauffé un moment, est finalement resté scotché sur le banc, lui qui dispute ses derniers matches de Ligue des Champions cette saison avec le club de la Mersey. Il a vu d’autres joueurs, dont le revenant Alexander Isak ou le jeune Trey Nyoni entrer en jeu. En France, Slot a été trop frileux pour la presse sportive. L’Équipe a parlé d’un «pari peureux» du Néerlandais, qui a laissé Mo Salah «remplaçant jusqu’au bout» à Paris. De l’autre côté de la Manche, on est surtout dans l’incompréhension. The Sun a écrit : «le quadruple vainqueur du Soulier d’or de Premier League n’a pas été retenu dans le onze de départ pour le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions de Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Et Arne Slot ne l’a même pas fait entrer en jeu. Pour couronner le tout, Salah s’est vu demander d’intensifier son échauffement, mais il a finalement été écarté au profit de cinq autres remplaçants – dont Trey Nyoni, âgé de 18 ans – dans un match que les Reds ont perdu 2-0. Salah a déclenché une véritable tempête après avoir été écarté du déplacement à Leeds en décembre, déclarant aux médias qu’il avait été "sacrifié" et qu’il n’avait aucune relation avec Slot. Cette fois, après avoir effectué sa récupération sur la pelouse du Parc des Princes, il a opté pour le silence.»

Mais The Telegraph évoque un «Salah mécontent d’être sur le banc» au Parc des Princes. Sky Sports parle d’un «camouflet infligé à Salah» en l’écartant du onze de départ. Seul le Mirror estime que c’est un choix justifié puisqu’il est en fin de parcours au LFC. «Longtemps considéré comme le joueur décisif de Liverpool dans les grands matches, le fait que peu de gens aient été surpris de voir Salah sur le banc pour la rencontre capitale de mercredi soir à Paris illustre parfaitement le déclin spectaculaire de la forme de l’attaquant égyptien cette saison. Et s’il subsistait le moindre doute quant à la place de Salah dans cette équipe de Liverpool, le fait qu’il ne figure pas parmi les 4 changements opérés par Slot à la 78e minute, alors que les Reds avaient besoin d’un but, en dit long. Après une prestation décevante face à Manchester City, il est fort probable que la tournée d’adieu de Salah se déroule principalement sur le banc de touche. Et même si ce serait une fin triste pour une collaboration aussi prestigieuse entre Salah et Liverpool, il est difficile de justifier qu’il soit titularisé actuellement.»

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Une fin d’aventure compliquée

Sans dire qu’il méritait d’être titulaire, beaucoup estiment qu’il aurait pu ou dû entrer en jeu. Son expérience et ses qualités auraient pu apporter. Cela n’a pas été le cas pour le joueur, qui est resté sur la pelouse après le match pour s’entraîner avec les remplaçants. Il a salué des journalistes et consultants de TNT Sports. Mais il a refusé de donner une interview. Présent en plateau, Steven Gerrard a été impressionné par son comportement après le match. «Il va être frustré. Il va être assis là, pensant qu’il aurait pu influencer ce match et en améliorer le déroulement, certainement d’un point de vue offensif. Il va être un peu triste et frustré. Mais il faut le féliciter car il est resté sur place et a fait des efforts supplémentaires. Il pense déjà à Fulham [samedi] et il travaille davantage, ce qui témoigne du professionnalisme et de la mentalité qu’il a.» Concernant son absence du onze, il a ajouté : «il faut être prêt quand ton opportunité se présente et utiliser cela comme source de motivation.»

Malgré tout, certains fans de Liverpool estiment que l’international égyptien était remonté et trop énervé pour s’exprimer après le match. «Salah s’est retenu. Il voulait vraiment dire ce qu’il avait à dire sur TNT, mais il sait que ça ne sert à rien maintenant.» Un autre a lancé : «Salah ne voulait visiblement pas dire sur place ce qu’il pensait de Slot à Gerrard et McManaman.» Un troisième a confié : « quelle triste réalité… Slot a réussi à démoraliser tout le monde à Liverpool.» D’autres ont indiqué être malheureux pour Salah. Enfin, un dernier fan a lancé : « il est tellement professionnel, moi je demanderais la tête de Slot.» En Égypte, on est aussi désolé pour la star de l’équipe nationale, à l’image du média Al-Arham.« Mohamed Salah a été laissé sur le banc durant toute la rencontre, pour ce qui a ressemblé au crépuscule du Pharaon.» Un joueur qui pourrait faire sa dernière apparition sous le maillot des Reds en Ligue des Champions mardi prochain à Anfield si le LFC venait à prendre la porte. La balle est dans le camp d’Arne Slot, qui ne compte faire aucun cadeau à sa star.