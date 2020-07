Serie A : l’Inter déroule contre Brescia

À 11 points de la Juventus et à sept points de la Lazio au coup d’envoi, l’Inter se devait de suivre le rythme pour garder un lointain espoir de titre en Serie A. Et Brescia, 19e, semblait être la victime idéale. Les Milanais n’ont pas douté longtemps en réussissant à ouvrir le score dès la 5e minute par Ashley Young. Avant de réussir le break grâce à un penalty d’Alexis Sanchez à la 20e minute. Juste avant la mi-temps, D’Ambrosio donnait trois buts d’avance et un avantage conséquent aux Nerazzurri avant que Gagliardini rajoute un nouveau but en début de seconde période. Christian Eriksen et Antonio Candreva venaient encore aggraver le score en fin de match (6-0).

La suite après cette publicité

Du coup, l'Inter revient à quatre points de la Lazio, deuxième, et huit de la Vieille Dame. Enfin, dans l’autre rencontre de 19h30 comptant pour la 29e journée de Serie A, Bologne et Cagliari se sont neutralisés dans un match qui s’est animé en milieu de rencontre avec l’ouverture de Barrow pour Bologne juste avant la mi-temps à laquelle a répondu Simeone dès le retour des vestiaires (1-1). Les deux formations ont donc toujours un point d'écart, les locaux étant onzièmes et les visiteurs dixièmes.

Le classement de Serie A

Les résultats des matchs de 19h30 :

Bologne 1 - 1 Cagliari : Barrow (45e+4) pour Bologne ; Simeone (46e) pour Cagliari

Inter 6-0 Brescia : Young (5e), Sanchez (20e), D’Ambrosio (45e), Gagliardini (52e), Eriksen (83e), Candreva (86e)