Chelsea : les mots forts de Xabi Alonso sur son trio offensif

Pour sa grande première en Premier League sur le banc de Chelsea, Xabi Alonso a donc connu une soirée animée à Craven Cottage. Malgré une victoire face à Fulham (2-3), les Blues ont montré quelques fragilités, notamment défensives, alors que les recrues Morgan Rogers et Maxence Lacroix se sont déjà illustrées. Après la rencontre, le technicien espagnol a livré son analyse au micro de Sky Sports, insistant notamment sur l’équilibre collectif à trouver : « je pense que, dans l’ensemble, l’effectif est équilibré et que nous devons avoir de bonnes bases à l’arrière et au milieu pour faire le lien avec ces joueurs, avec les joueurs qui ont quelque chose de spécial. Ils ont besoin de liberté, mais aussi d’être responsables, d’aider l’équipe et d’accepter cette responsabilité. Une fois qu’ils trouvent leur rythme, ils se connectent bien ».

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Ensuite l’ancien coach du Bayer Leverkusen et du Real Madrid a ajouté à propos de son trio d’attaque : « nous savons qu’ils peuvent créer beaucoup d’occasions, qu’ils ont ce talent, mais ce n’est pas seulement une question de talent : ils ont aussi du collectif. Donc oui, ils ont bien commencé, mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur eux. Toute l’équipe doit avoir de la stabilité, du contrôle, de la qualité et de la précision pour les mettre dans les meilleures positions possibles ». Un premier succès encourageant pour Xabi Alonso, mais le nouvel entraîneur des Blues sait déjà que son équipe devra gagner en maîtrise pour confirmer cette bonne entame.