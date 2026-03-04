L’incroyable clash entre le Porto de Villas-Boas et le Sporting CP

Benfica va avoir un peu de répit. La semaine dernière, le club de Lisbonne a occupé le terrain médiatique à la suite de l’affaire Vinicius Jr-Prestianni. Le Sporting CP et le FC Porto ont pris le relai depuis hier soir pour une tout autre affaire, qui n’a rien à voir avec le racisme. Les deux écuries portugaises étaient opposées mardi en 1/2 finale aller de la Coupe du Portugal. Et c’est le Sporting qui s’est imposé sur le score de 1 à 0, grâce à un pénalty transformé par l’ancien joueur de l’OM, Luis Suarez. Tout reste donc possible avant la manche retour. Mais on peut d’ores et déjà dire qu’elle sentira la poudre puisque des tensions et conflits sont apparus entre les deux camps ces derniers temps.

Un contentieux qui dure

Tout a commencé il y a trois semaines durant le choc comptant pour le championnat portugais. Cette rencontre, qui s’était déroulée à Porto et qui s’était soldée par un nul (1-1), avait été marquée par des échauffourées. La serviette du gardien du Sporting CP avait été subtilisée tout comme les ballons, qui avaient été cachés pour empêcher le club de la capitale de revenir dans le match. Hier soir, il y avait donc de la tension dans l’air. Et elle s’est accentuée au fil de la rencontre, notamment en raison de plusieurs actions jugées litigieuses. Il y a eu notamment une faute de Luis Suarez sur Bednarek, qui a dû quitter le terrain à la 44e minute. L’attaquant du SCP n’a pas écopé d’un rouge, ce qui a fait vriller Porto. D’autres actions ont aussi fait parler.

Après le match, Francesco Farioli a dégainé. « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Je pense que nous avons fait un excellent match, surtout en première mi-temps. Malheureusement, le résultat n’est pas celui que nous espérions, mais ce n’était que la première mi-temps. Nous avons le prochain match au Dragão. Des changements dans le onze de départ ? Ce n’était pas pour préparer le prochain match, c’était parce que je voulais faire jouer ces joueurs aujourd’hui et je crois qu’ils ont bien joué. J’ai dû sortir Alberto à cause du carton jaune. Le penalty était évident, mais malheureusement, il y a eu une faute sur Pepê qui n’a pas été sifflée. Que dire ? Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Je pense que tous les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et tout est encore possible. Maintenant, on se concentre sur le championnat et dans quelques semaines, on réfléchira à la façon dont on va affronter le Sporting.»

Farioli enrage

Le coach du FCP a ajouté : «je pense que nous avons joué avec la bonne attitude. J’ai dû sortir Alberto, car je n’avais pas d’arrière droit, et j’ai dû sortir Bednarek après un geste très antisportif de la part d’un joueur du Sporting (Luis Suarez). Mais les images sont là et je pense que c’est le bon moment pour que chacun se fasse son propre avis (…) Les images de ce soir sont très claires. Le joueur du Sporting a délibérément percuté Bednarek, ballon en main, loin de la surface de jeu, dans le seul but de le blesser. C’est un carton rouge et une suspension de plusieurs matches (…) Il (Bednarek) sera examiné demain (aujourd’hui) car il semble qu’il se soit blessé à un os. Mais pour l’instant, il faut passer à autre chose et se concentrer sur le match de championnat, qui sera très important pour nous. Le Sporting a marqué un but sur une action où une faute aurait dû être sifflée en notre faveur. Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter.» Son président, André Villas-Boas avait des choses à ajouter.

« Avant tout, je tiens à faire passer un message très clair. En Chine, alors que j’entraînais dans le championnat, il y a eu une suspension de 4 matches pour un geste similaire à celui de Suárez. Le président du Sporting a déjà traité de voleurs le président de la Fédération, João Capela, et Nuno Almeida. Luis Suárez vient de traiter ouvertement l’arbitre, Cláudio, de voleur, sur toutes les chaînes de télévision, en gesticulant. Je veux savoir si Suárez sera lui aussi suspendu quatre matches ou si l’on peut comparer le championnat portugais au championnat chinois. L’exemple est clair. Tout comme j’ai été sanctionné, j’attends le même sort – tout comme j’attendais que le président du Sporting soit sanctionné, conformément à la décision du Conseil de discipline de classer sans suite une accusation très grave portée contre les instances arbitrales et les présidents de la Fédération.»

AVB dégaine à tout-va

AVB poursuit : «les propos de l’entraîneur du Sporting sont parfois déroutants. Quand il veut voir quelque chose, il voit quelque chose. Quand il ne veut pas voir quelque chose, il ne le voit pas. Tout le monde a également vu une faute flagrante sur Pepê avant l’action qui a mené au coup franc et au penalty. Si le penalty est évident, la faute dans le dos de Pepê, suite à la poussée de Maxi Araújo, l’est tout autant. Nous avons également eu un cas récent lors du match Sporting-Famalicão, où un but a été refusé à Famalicão après intervention de la VAR.» Le président a confirmé qu’une plainte serait déposée concernant le geste de Suarez. « Oui, nous prévoyons de la présenter, bien sûr.» Enfin, il a évoqué une action, qui aurait valu à Alberto Costa un deuxième carton jaune.

« Oui, cela pourrait justifier un carton jaune. Le problème, c’est qu’avant, il n’y avait aucune raison d’en donner un, et pourtant l’arbitre en a donné un. C’était le problème d’une désignation risquée du Conseil arbitral pour une demi-finale d’une telle importance, et malheureusement, l’arbitre s’est avéré incapable d’assumer sa tâche. Malheureusement, aujourd’hui, nous avons beaucoup de raisons de nous inquiéter, et ce qui me semble clair, c’est qu’une équipe continue de s’en tirer à bon compte, de simuler des incidents, de traiter les arbitres de voleurs, du président aux joueurs sur le terrain. Ce conditionnement des arbitres est évident, et cela s’est vu cette semaine avec le penalty de Fofana contre Arouca, qui a malheureusement conduit les arbitres à commettre des erreurs.» Du côté du Sporting CP, on a aussi envoyé de sacrées piques à Porto par la voix de son président, Frederico Varandas.

Le Sporting réplique

« Ah, c’est bien le cas pour ce match, n’est-ce pas ? C’est bien le cas pour ce match… Tout d’abord, permettez-moi de m’adresser aux supporters du Sporting. Nous avons diffusé un match classique au monde entier. Nous avons montré comment recevoir un adversaire. Je tiens à souligner qu’il n’y a pas eu d’incidents, les joueurs du FC Porto ont dormi, et très bien dormi, je l’espère, ce qui est tout à fait normal, et ils ont pu se reposer. De même, tout le personnel et les dirigeants du FC Porto ont été traités avec la plus grande dignité, comme il se doit. Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du Sporting qui, peu importe le résultat, savent que nous sommes le Sporting, que nous sommes très différents de ces gens-là. Le Sporting est double champion, trois championnats en cinq ans, mais ce dont je suis le plus fier, c’est l’esprit du Sporting et la mission que ses instances dirigeantes ont de le représenter. En tant que président, je suis allé en justice une fois pour avoir traité l’ancien président du FC Porto de bandit et de corrupteur actif. C’était la seule fois. C’est ainsi que je perçois les supporters du Sporting. Je tiens à saluer leur comportement lors de ce grand classique.»

Il a répondu cash à AVB. «Je vais devoir beaucoup parler du président du FC Porto. Je voudrais commencer par évoquer son impolitesse, car il était entraîneur, il tenait des conférences de presse, et il y a une règle – normalement une règle de respect envers l’entraîneur – on ne l’interrompt pas pendant une conférence de presse. Mais quel est le problème ? C’est qu’il ne veut pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent construire un récit. Savez-vous pourquoi ? Je vais vous le dire. Maintenant, nous allons faire de Luis Suárez le bouc émissaire. Et savez-vous pourquoi ? Parce que je vois le président du FC Porto très effrayé. Pourquoi ? Parce qu’il était entraîneur. Il regarde le terrain et voit la même chose que moi : il pense que son équipe n’est pas assez bonne pour être championne. Et elle ne l’est pas. Voilà sa peur : ils jouent mal, et voilà sa peur. Alors, que va-t-on faire ? Morten Hjulmand, contre Aves, je crois que c’était contre Aves, une plainte contre Morten Hjulmand pour agression. Morten Hjulmand a quasiment empêché tous les arbitres d’officier (…) Voilà le discours du FC Porto. Je vois une équipe en tête du championnat qui ne sait pas comment elle y parvient et qui a très peur. On dit que Suárez doit écoper de quatre matches de suspension parce qu’il en a déjà eu une en Chine, dans cette République démocratique, un pays soi-disant démocratique, mais lui a-t-on demandé s’il avait utilisé la vidéo pour influencer les arbitres en Chine ? Il aurait peut-être écopé de quarante matchs de suspension… J’aimerais que vous demandiez au président du FC Porto quelle a été l’erreur de la VAR lors de la transmission vidéo. Monsieur Villas-Boas a des responsabilités. C’est le président, mais il connaît bien le football…»

Villas-Boas traité de «menteur»

Il a précisé : «ils veulent parler d’une faute qui précède le but. Une faute hypothétique. L’incident dont il parle, impliquant Pepê, où, selon lui, Maxi aurait commis une faute (ce que je conteste), s’est produit une minute et quarante secondes avant le penalty. Voilà de quoi il s’agit. Et savez-vous pourquoi on parle de Suárez ? Parce qu’Alberto aurait dû être expulsé, et l’affaire en aurait été close. C’était une très mauvaise erreur, une faute extrêmement grossière. La conséquence, c’est le geste de Suárez. Savez-vous pourquoi il parle de la suspension de Suárez ? Parce qu’il craint que Suárez continue à jouer, car Suárez joue très bien, marque beaucoup de buts et est une véritable plaie. Je pense qu’on comprendra bientôt pourquoi Suárez a fait ça. Aurait-il dû le faire ? Non. C’était un coup de sang. Mais il faut comprendre pourquoi. Si Suárez est sanctionné, je veux savoir combien de matches un club devrait être suspendu pour avoir influencé un arbitre à la mi-temps avec des vidéos. Il faut que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Mais aussi, quelle sanction ?… Ils devraient être sanctionnés pour avoir ordonné aux ramasseurs de balles de récupérer les ballons. On verra, a-t-il dit.»

Enfin, concernant les propos de Villas-Boas, qui l’accusait d’avoir traité le président de la Fédération de voleur, il a déclaré : « le président André Villas-Boas ment, c’est un menteur. Il vit aux crochets du football, c’est un menteur, mais il est trop petit pour l’institution et le club qu’il dirige. Savez-vous pourquoi ? Il n’a aucune éthique, ni lui ni ses amis, certains bien visibles, d’autres dans l’ombre. Il y a un match Stuttgart-Porto qui va bientôt avoir lieu, et je le mets au défi : fais comme lui (…) Comment l’arbitrage pourrait-il être impartial ? Dites-moi, quel club publie des communiqués avant de nommer les arbitres ? Le Sporting ? Benfica ? Ils l’ont fait. Le FC Porto ? Eux aussi. Ce sont les newsletters… Quand un président sent que son équipe est forte et qu’on va être champions, il n’a pas besoin de faire ça. Lui ? Il a peur. Il a très peur. Il est incapable de rivaliser à 11 contre 11 avec nos joueurs dans ce championnat. Il cherche à faire sanctionner un joueur et un autre, on va même jusqu’à siffler des mains maintenant ! J’ai déjà un nombre incalculable de dossiers contre moi. C’est un lâche, un vrai lâche… » Ambiance…