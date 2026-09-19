Rennes : Adrien Thomasson veut déjà oublier l’humiliation contre l’OL

Sur une série de quatre matchs sans défaite cette saison en championnat, le Stade Rennais a lourdement chuté ce samedi soir à Lyon (4-0), lors de cette 5e journée. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les coéquipiers d’Adrien Thomasson ont connu leur premier revers durant cet exercice 2026/2027, toutes compétitions confondues. Au micro de Ligue 1+, l’ancien joueur de Nantes et du RC Lens n’a pas masqué son amertume après ce non-match des siens.

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« Ce soir, on n’a pas été suffisamment présents. On a été dominés par cette équipe lyonnaise. Il va falloir passer vite à autre chose. La trêve arrive à pic, on va pouvoir se reposer, avant d’attaquer un calendrier chargé. Il faudra apprendre ce qui n’a pas été, car le championnat sera encore long. Ils ont fait preuve d’efficacité sur leurs deux premières occasions. On aurait pu leur faire plus mal que ça. Ils ont été meilleurs que nous ce soir. C’est dur à accepter, mais li faut passer à autre chose », a-t-il indiqué après la partie. Les Bretons devront se refaire une santé, à domicile, contre Auxerre, dans trois semaines (le 11 octobre, 17h15).