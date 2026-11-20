Après un début de championnat très compliqué avec quatre défaites lors des cinq premières journées, l’Olympique de Marseille a redressé la barre. Depuis le retour de la trêve internationale de septembre-octobre, le club olympien comptabilise cinq succès consécutifs en autant de matchs et occupe désormais la 4e place avant le début de cette 11e journée de Ligue 1. À deux jours de la réception du Mans au Vélodrome, Bruno Genesio a répondu à une question sur l’inconstance de ses équipes, en conférence de presse.

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« Je me suis moi-même fait cette remarque et cette observation (d’avoir de très bonnes et de mauvaises séries) : on a souvent un début de saison poussif, la période dans laquelle on est actuellement, il y a généralement des bonnes séries, donc j’espère qu’elles vont continuer. Puis le mois de janvier est souvent agité pour mes équipes, et la fin de saison meilleure, a tenté d’expliquer l’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes et de Lille. Espérons gommer les mauvaises périodes, et garder les bonnes. Je ne sais pas (comment l’expliquer), j’ai besoin d’avoir du temps pour mettre en marche mes principes et mon management, donc peut-être que les débuts de saison avec le mercato, les incertitudes, les départs et arrivées, en été et même en janvier, me perturbent peut-être. C’est difficile de trouver une seule raison, j’essaie moi-même d’analyser pour corriger mais je n’ai pas la solution. »