Manchester United a décidé de sanctionner lourdement plusieurs de ses supporters après une manifestation contre les propriétaires du club. Selon les informations de The Athletic, quatre fans des Red Devils ont été interdits d’accès à Old Trafford pour avoir lancé des balles de tennis sur la pelouse lors de la victoire contre l’AS Rome (3-2) en Ligue des champions. Au moins l’un d’entre eux a écopé d’une suspension de trois ans, conformément au règlement disciplinaire du club, qui classe les jets de projectiles parmi les infractions de niveau quatre. Les faits se sont déroulés à la 20e minute de la rencontre, lorsque des supporters installés dans la tribune Stretford End ont interrompu le match en lançant des balles de tennis sur le terrain. L’arbitre avait alors été contraint de suspendre temporairement le jeu, tandis que les joueurs des deux équipes participaient au ramassage des projectiles. Trois personnes avaient également été interpellées à la suite de ces incidents.

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Cette action s’inscrivait dans un mouvement de contestation visant la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, régulièrement critiquée par une partie des supporters. Avant même le coup d’envoi, plusieurs centaines de ballons verts et jaunes avaient été lâchés dans les tribunes pendant l’hymne de la Ligue des champions, reprenant les couleurs traditionnellement associées à la contestation des dirigeants. Malgré le caractère revendicatif de ces initiatives, Manchester United entend appliquer une politique de fermeté concernant les objets lancés sur la pelouse, estimant qu’une certaine tolérance pourrait encourager des comportements plus dangereux. Sur le plan sportif, les Red Devils avaient remporté cette rencontre face à la Roma après avoir été menés 2-0, l’un des rares succès marquants de Michael Carrick cette saison. Depuis, le technicien anglais a été démis de ses fonctions, tandis que Manchester United a glissé dans la zone de relégation en Premier League. Son successeur, Mauricio Pochettino, dirigera son premier match dimanche à l’occasion du choc face à Liverpool.