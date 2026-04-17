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Chelsea veut blinder Moises Caicedo

Par Aurélien Macedo
1 min.
caicedo @Maxppp

Débarqué à Chelsea lors de l’été 2023, le milieu de terrain équatorien, Moises Caicedo (24 ans) est rapidement devenu incontournable avec les Blues. Cette saison, il a encore été précieux avec 42 apparitions pour 5 buts et 1 passe décisives. Le natif de Santo Domingo dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2031 mais pourrait prolonger.

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En effet, selon The Telegraph, Chelsea entend blinder son milieu défensif. Une manière de le récompenser pour ses performances et une manière de répondre aux déclarations d’Enzo Fernandez qui pousse pour son départ. Ainsi, Moises Caicedo devrait prolonger de deux ans, soit jusqu’en juin 2033.

Pub. le - MAJ le
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