PSG : Marco Verratti veut jouer avec Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti n'a pas caché son envie de voir son coéquipier Kylian Mbappé rester au club cet été, malgré l'intérêt d'un transfert au Real Madrid : «Nous sommes très amis même en dehors du terrain, a déclaré Verratti au sujet de l’attaquant français. On s'est parlé, mais ça reste entre nous. Mon cas (éventualité de départ en 2017, ndlr) était différent. Je voulais changer parce que je ne comprenais pas certaines choses. J'ai parlé au club et j'ai décidé de rester sans que personne ne m'y oblige, contrairement à ce qu’on dit parfois. […] Je veux jouer avec les meilleurs, alors j'espère qu’il restera».

Toujours dans les colonnes du quotidien italien, l'international de la Squadra Azzura (45 sélections) et champion d'Europe cet été s'est également exprimé sur l'arrivée de l'Argentin Lionel Messi : «L'avoir ici est incroyable, a abondé l’Italien. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je l'aie vu. On se connaissait déjà. Peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais il a une grande personnalité et ça se sent sur le terrain. C'est un leader, un champion aussi aimé de ceux qui ne supportent pas le Barça ou le PSG. Pour moi, il est le meilleur de l'histoire».