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Ligue 1

La banderole piquante du Parc contre les Bad Gones

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
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PSG 2-0 Lyon
winamax
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Le Collectif Ultras Paris avait visiblement plusieurs messages à faire passer ce lundi soir au Parc des Princes. Avant le choc de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, les supporters parisiens ont d’abord tenu à afficher leur soutien à Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé au genou face au FC Barcelone. Mais après cette première banderole pleine de solidarité, le CUP a décidé de changer radicalement de ton en s’attaquant cette fois aux supporters lyonnais.

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Dans le viseur des ultras parisiens : les Bad Gones, principal groupe de supporters de l’OL. « Théâtre de l’horreur, tchao bande de pantins », pouvait-on lire sur une banderole déployée dans les tribunes du Parc des Princes. Une pique adressée aux fans rhodaniens qui vient pimenter cette affiche pour la première place de la Ligue 1.

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