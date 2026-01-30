Menu Rechercher
L’OM a bouclé le départ d’Ulisses Garcia

Ça bouge dans tous les sens à Marseille. Nous vous révélions ce matin qu’Arthur Vermeeren était pisté par Galatasaray et que l’OM discutait avec Sassuolo pour le transfert de Darryl Bakola. Selon les informations de Sky Sports Italia, un autre Marseillais pourrait prendre la direction de l’Italie.

Il s’agit d’Ulisses Garcia, dont le départ serait même bouclé du côté de Sassuolo. Un accord a été trouvé entre Marseille et la formation italienne pour un prêt avec une option d’achat située entre 2,5 et 3 millions d’euros. Le latéral gauche suisse de 30 ans n’a joué que 4 matchs de Ligue 1 cette saison. Il retrouvera, a priori, Ismaël Koné en Italie.

