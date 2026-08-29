OM : la Serie A lance un assaut final pour Neal Maupay

L’Olympique de Marseille entre dans la dernière ligne droite de son mercato avec une nécessité toujours aussi claire, celle de dégraisser son effectif. Après avoir largement tenté de vendre ses éléments au cours de l’été, le club phocéen doit désormais trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs restants afin de poursuivre son rééquilibrage sportif et financier. La direction marseillaise travaille activement sur les derniers dossiers susceptibles d’aboutir avant la fermeture du marché, avec la volonté de réduire la masse salariale tout en récupérant des liquidités pour quelques recrues de dernières minutes. Dans cette perspective, le cas de Neal Maupay reste particulièrement suivi. Arrivé à Marseille avec l’ambition d’apporter son expérience et son caractère au secteur offensif, l’attaquant français, qui a d’ailleurs été capitaine récemment avec la réserve, fait aujourd’hui partie des joueurs dont un départ pourrait permettre à l’OM de poursuivre son opération de dégraissage, à l’heure où Igor Paixão pourrait aussi plier bagages.

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Le temps presse désormais pour le club olympien, qui doit composer avec un calendrier particulièrement serré avant la fermeture du mercato prévue mardi soir. Les prochaines heures seront décisives pour concrétiser certaines opportunités et trouver les solutions permettant de finaliser les mouvements encore en suspens comme les dossiers de Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Emerson Palmieri. Pour Neal Maupay, qui a été prêté à Séville en deuxième partie de saison dernière (2 buts en 12 matchs), une issue pourrait justement se dessiner alors que plusieurs clubs italiens continuent de garder un œil attentif sur sa situation. L’OM ne ferme pas la porte à un départ de son attaquant et reste à l’écoute des propositions susceptibles de satisfaire ses intérêts. Dans un marché où les négociations peuvent rapidement s’accélérer dans les derniers instants, le dossier Maupay pourrait ainsi connaître un nouveau tournant dans les prochaines heures.

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Trois clubs italiens intéressés mais…

Selon nos informations, Neal Maupay, qui est entré en jeu une minute face à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1, dispose lui aussi de plusieurs intérêts en cette fin de mercato, avec une Serie A particulièrement attentive à son profil. Le promu Monza, qui s’intéresse également à Derek Cornelius comme nous vous le révélions en exclusivité, cherche encore à renforcer son effectif et souhaite notamment ajouter un joueur par ligne, à l’exception du poste de gardien. En attaque, le nom de Neal Maupay plaît beaucoup à la direction lombarde, mais également à son entraîneur Ivan Juric. Le club lombard discute ainsi en interne autour d’une formule de prêt assortie d’une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Le montant évoqué pour cette clause pourrait atteindre les alentours de 3 millions d’euros en cas de maintien de Monza. À ce stade, il n’existe toutefois pas encore de négociations avancées avec l’Olympique de Marseille. Le dossier est étudié sérieusement par les dirigeants italiens et pourrait prendre davantage d’ampleur à mesure que la fermeture du mercato approche.

Toujours d’après nos indiscrétions, le Torino avait aussi coché le nom de Neal Maupay depuis quelque temps, mais l’attaquant français figure actuellement assez loin dans la hiérarchie des priorités du club turinois pour cette fin de mercato. Son éventuelle arrivée reste surtout conditionnée à plusieurs départs peu probable, mais susceptibles de libérer une place dans le secteur offensif, notamment ceux de joueurs qui suscitent actuellement de l’intérêt comme Che Adams ou Sandro Kulenović. Le Genoa pense également à Maupay, comme cela avait déjà été le cas lors du mercato hivernal, alors que la situation de Vitinha demeure incertaine. Autant de pistes qui offrent désormais plusieurs possibilités à l’attaquant marseillais, tandis que l’OM espère profiter de cette concurrence pour trouver une solution avant la fermeture du marché. Les prochaines heures permettront de savoir si l’un de ces intérêts se transforme en véritable offensive pour récupérer l’ancien joueur d’Everton.