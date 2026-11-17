La drôle de réaction d’Estêvão après une question sur son arrivée éventuelle au PSG
Depuis le début de la saison et l’arrivée de Xabi Alonso à la tête de Chelsea, Estêvão ne joue pas beaucoup. Apparu à dix reprises (3 titularisations), le joueur brésilien ne compte que 304 minutes de jeu, soit une demi-heure en moyenne par match. Annoncé sur le départ en prêt, l’ancien pensionnaire de Palmeiras a été interrogé en zone mixte, à l’issue de la victoire de la Seleção face à Singapour (7-0), sur une éventuelle arrivée au PSG cet hiver après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Une question qui a fait fuir le joueur.
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Mais avant de filer, l’ailier auriverde avait pris le temps de remercier Carlo Ancelotti de lui faire confiance malgré son temps de jeu très maigre à Londres. « Je suis très heureux de pouvoir disputer quelques minutes lors des matchs amicaux. Je remercie Ancelotti pour sa confiance, car tout joueur souhaite être sur le terrain. À Chelsea, je n’ai eu que peu de temps de jeu, mais venir ici et savoir que le coach croit en moi me motive énormément. »
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