Aston Villa prêt à envoyer une offre XXL pour Kalvin Phillips

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, les écuries préparent d'ores et déjà leurs différentes offensives. A ce titre, Aston Villa, pointant actuellement à la 9ème place de Premier League, souhaiterait recruter Kalvin Phillips dès l’été prochain. D’après les informations du journal The Times, la direction des Villans serait d'ailleurs disposée à débourser 60 millions de livres, soit environ 71 millions d’euros, pour s'attacher les services de l’international anglais.

Pour mettre toutes les chances de son côté dans ce dossier, les pensionnaires de Villa Park voudraient également offrir un salaire conséquent au natif de Leeds, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Peacocks entraînés par Jesse Marsch. Milieu de terrain de 26 ans, Kalvin Phillips, formé à Leeds et un temps convoité par Liverpool et Manchester United, a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour un bilan d'un but et une passe décisive.