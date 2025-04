Bayern : l’étonnant dérapage d’un membre du staff de Kompany

Leader de la Bundesliga, le Bayern Munich est en bonne posture pour devenir champion d’Allemagne avec six points d’avance sur le Bayer Leverkusen. Cependant en Ligue des Champions c’est plus compliqué. Battu 2-1 par l’Inter Milan à l’Allianz Arena, le club bavarois tentera de réagir ce mercredi et d’inverser la tendance. Sûrement concentré sur cet objectif, Rodyse Munienge, membre du staff de Vincent Kompany est également présent sur d’autres terrains.

Coordinateur équipe du club allemand et collaborant déjà avec Vincent Kompany à Anderlecht et Burnley, il s’est fendu d’une drôle d’annonce sur son compte Instagram. En effet, il a fait un appel pour trouver l’amour et ses critères sont très précis : «homme fraichement célibataire, de 40 ans cherche une femme s’appelant Nathalie. Pour ne pas refaire mon tatouage.» Les Nathalie habitant en Bavière ont déjà un prétendant…