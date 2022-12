Le PSG avait donné 10 jours de vacances à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est un retour aussi inattendu qu’improbable qui a eu lieu hier, au Camp des Loges. Quelques heures seulement après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde, face à l’Argentine (3-3, 4-2 tab), Kylian Mbappé a déjà fait retrouvé le chemin de l’entraînement. Alors que, selon L’Équipe, dix jours de repos lui avaient été accordés par sa direction, le désormais vice-champion du Monde en a décidé autrement, préférant immédiatement se re-focaliser sur le football, au lendemain de son 24e anniversaire.

Un véritable état d’esprit de champion, lui qui fait une nouvelle fois preuve d’un grand professionnalisme, comme ça avait déjà pu être le cas par le passé. Attendu sur les pelouses de Ligue 1 au début de l’année prochaine, serait-il finalement possible qu’il les retrouve plus rapidement que possible ? Le PSG reçoit Strasbourg mercredi prochain (21h), la question reste en suspend.

