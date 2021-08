West Ham réclame un prix astronomique pour Declan Rice

Declan Rice (22 ans) a la cote outre-Manche. Et ça, West Ham en est parfaitement conscient, si ce n'est un peu trop. Selon les informations du Telegraph, les Hammers évaluent leur milieu de terrain à 100 M£, soit environ 116 M€. Sans offre avoisinant ce montant faramineux, le club londonien ne souhaite pas laisser filer celui qui a brillé avec les Three Lions à l'Euro 2020. Une situation qui agace le principal concerné au plus haut point, toujours d'après le quotidien britannique.

L'international anglais (24 sélections, 1 but) n'a d'ailleurs pas l'intention de prolonger son contrat actuel, qui expire en juin 2024 et comporte une option d'une année supplémentaire. Le Telegraph précise que Chelsea et Manchester United ne sont pas insensibles aux qualités de Declan Rice. Mais le prix réclamé par West Ham refroidit tout le monde sur ce dossier. Le robuste numéro 41 des Hammers rêve de disputer la Ligue des Champions et de remporter des titres. Il devra, a priori, se contenter de la Ligue Europa du côté du London Stadium cette saison.